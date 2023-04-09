CHP Ankara 3. Bölge milletvekili adayı listesindeki isimler açıklandı. Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi ile birlikte CHP Ankara 3. Bölge Milletvekili adayları kimler olduğu merak ediliyor. CHP Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayları kimler olduğu sorusu gündeme geliyor. Peki, CHP Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Ankara 3. Bölge Adayları!

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Milletvekili Adayı listeleri açıklanırken vatandaşlar, CHP Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayları listesini araştırıyor. Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor. CHP Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayları kimler? CHP 2023 Milletvekili Ankara 3. Bölge Adayları! Detaylar haberimizdedir…

CHP ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

Siyasi partiler Milletvekili Adayları listesi açıklanıyor. Kamuoyu ile paylaşılan isimleri sizler için derledik. CHP, merakla beklenen milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. CHP Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayları kimler olduğu Heberler.com'da yer alıyor.

CHP ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI:

TEKİN BİNGÖL

UMUT AKDOĞAN

MESUT DOĞAN

AYLİN YAMAN

AHMET ERSEN ÖZSOY

MEHMET AKYÜREK

MEHTAP YÜCEL

MEMET YULA

ZEYNEP ESRA ÖZDEMİR

ÖMER YILMAZ

ELMAS KÜBRA KARACA

HASAN CEM YILMAZ