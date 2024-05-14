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ChatGPT'nin yeni yapay zeka modeli nedir? GPT-4o özellikleri neler?

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ChatGPT'nin yeni yapay zeka modeli nedir? GPT-4o özellikleri neler? OpenAI, yeni modeli GPT-4o'yu tanıttı. Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız yapay zeka ChatGPT'nin yeni modeli GPT-4o özellikleri merak ediliyor. Peki, ChatGPT'nin yeni yapay zeka modeli nedir?

GPT-4o, hem ücretsiz hem de ücretli kullanıcılar için tasarlanmış, Mac işletim sistemi için yeni bir ChatGPT masaüstü uygulaması da kullanıma sunulmuştur. ChatGPT'nin yeni yapay zeka modeli nedir? GPT-4o özellikleri neler?

CHATGPT'NİN YENİ YAPAY ZEKA MODELİ NEDİR?

OpenAI'dan yapılan açıklamada, GPT-4o'nun daha doğal insan-bilgisayar etkileşimine doğru atılmış bir adım olduğu belirtilerek, modelin herhangi bir metin, ses ve görüntü kombinasyonundan oluşan girdilerden çıktı ürettiği aktarıldı.

Modelin ses girişlerine verdiği yanıt süresinin, herhangi bir konuşmadaki insan tepki süresine benzer olduğuna işaret edilen açıklamada, GPT-4o'nun, mevcut modellerle karşılaştırıldığında özellikle görüntü ve ses anlama konusunda daha iyi olduğu vurgulandı.

GPT-4o ile metin, görüntü ve ses genelinde uçtan uca tek bir yeni modelin eğitildiğinin bilgisi verilerek, yeni modelin, tüm girdi ve çıktıların aynı sinir ağı tarafından işlendiği ilk model olduğu ifade edildi.

Ayrıca hem ücretsiz hem de ücretli kullanıcılar için, bilgisayarda yapılan işlemlere entegre olacak şekilde tasarlanmış, Mac işletim sistemi için yeni bir ChatGPT masaüstü uygulamasının da kullanıma sunulduğu bildirildi. Öte yandan OpenAI'nın bugün düzenlediği tanıtım etkinliğinde, modelin önceki modellere göre daha uygun maliyetli olması nedeniyle ücretsiz olarak da sunulacağı, ücretli GPT-4o kullanıcılarının ise daha fazla kapasiteye sahip olacağı kaydedildi. Yeni modelin birkaç hafta içinde ChatGPT'de sunulacağı belirtildi.

ChatGPT'nin yeni yapay zeka modeli nedir? GPT-4o özellikleri neler?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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