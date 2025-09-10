Charlie Kirk öldü mü, Charlie Kirk kimdir? Charlie Kirk'e neden saldırdılar?

ABD'de sağcı aktivist ve Turning Point USA'in başkanı Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'nde konuşma yaptığı sırada vuruldu. Üniversite sözcüsü ve Kirk'ün basın ekibi olayı doğruladı. Peki, Charlie Kirk öldü mü, Charlie Kirk kimdir?

CHARLIE KIRK ÜNİVERSİTE ETKİNLİĞİNDE VURULDU

ABD'de sağcı aktivist ve Turning Point USA'in başkanı Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi'nde konuşma yaptığı sırada vuruldu. Üniversite sözcüsü ve Kirk'ün basın ekibi olayı doğruladı.

SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Üniversite sözcüsü Ellen Treanor'un açıklamasına göre saldırı, Kirk'ün konuşmaya başlamasından yaklaşık 20 dakika sonra meydana geldi. Şüpheli, kampüsün yaklaşık 200 metre uzağındaki Losee Center adlı binadan tek el ateş açtı. Saldırgan kısa süre içinde gözaltına alındı ve öğrenci olmadığı açıklandı.

KIRK'ÜN SAĞLIK DURUMU BELİRSİZ

Turning Point USA sözcüsü Andrew Kolvet, Kirk'ün boynundan vurulduğunu doğruladı. Ancak üniversite sözcüsü, güvenlik ekibinin Kirk'ü hızla olay yerinden uzaklaştırdığını ve sağlık durumuna dair ellerinde net bilgi olmadığını belirtti.

SOSYAL MEDYADA PANİK GÖRÜNTÜLERİ

Olay sırasında çekilen cep telefonu görüntüleri kısa sürede internete yayıldı. Videolarda silah sesinin ardından insanların panikle kaçıştığı görülüyor. Bir başka videoda ise Kirk'ün başının geriye doğru savrulduğu ve "The American Comeback" yazılı bir çadır altında konuşurken vurulduğu anlar yer aldı.

TRUMP'TAN DESTEK MESAJI

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Charlie Kirk için dua çağrısında bulundu. Trump, "Charlie Kirk için hepimiz dua etmeliyiz. O vuruldu. Baştan aşağıya harika bir adam. TANRI ONU KORUSUN!" ifadelerini kullandı.

CHARLIE KIRK KİMDİR?

Charles James Kirk, Illinois eyaletinin Chicago banliyölerinden Arlington Heights ve Prospect Heights'ta büyüdü. Lise yıllarında siyasete ilgi duymaya başladı; Mark Kirk'ün ABD Senatosu kampanyasını destekledi ve okul kafeteryasındaki fiyat artışına karşı kampanya yürüttü. Harper College'a kısa süre devam ettikten sonra, Tea Party üyesi Bill Montgomery'nin etkisiyle tam zamanlı siyasi aktivizm için okuldan ayrıldı.

2012'de Kirk, bağışçı Foster Friess'in desteğiyle muhafazakâr bir öğrenci örgütü olan Turning Point USA'yı (TPUSA) kurdu. Kısa sürede hızla büyüyen organizasyon, özellikle üniversite kampüslerinde muhafazakâr hareketin gençler arasında yayılmasına aracılık etti.

TPUSA CEO'su olarak Kirk, "Profesör İzleme Listesi" ve "Okul Kurulu İzleme Listesi" gibi projelerle dikkat çekti. Bu girişimler aracılığıyla örgütün etkisini genişletti ve milyonlarca dolarlık bağış topladı. 2019'da siyasi savunuculuk kolu Turning Point Action'ı kurdu; ardından dini toplulukları muhafazakâr gündem etrafında örgütlemek için Turning Point Faith'i başlattı. Ayrıca Turning Point Academy ve Turning Point Endowment girişimlerinde de lider konumdadır.

Kirk, "The Charlie Kirk Show" adlı muhafazakâr radyo programının sunuculuğunu yapmaktadır. Kamuoyunda Trump yanlısı söylemleriyle, eleştirel ırk teorisine karşı duruşuyla ve iklim değişikliği konusundaki bilimsel konsensüsü reddeden açıklamalarıyla bilinir. Ayrıca COVID-19 pandemisi sırasında yanlış bilgi yaymakla da eleştirilmiştir.

Kirk, National Policy Council üyeliğiyle ulusal muhafazakâr çevrelerde etkisini sürdürdü. 10 Eylül 2025'te Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir miting sırasında boynundan vurularak saldırıya uğradı.