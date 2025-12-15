Cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş'a sürpriz ziyaret

Haberler

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ı Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti.

  • Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, tutuklu bulunan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ı cezaevinde ziyaret etti.
  • Tutuklu yargılanan futbolcular Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş ve Farukcan Genç, aynı koğuşta kalmaktadır.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "futbolda bahis ve şike" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, tutuklanarak Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

ALİ KOÇ, MERT HAKAN YANDAŞ'I ZİYARET ETTİ

Bir haftadır cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş'a sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Spor Hukuku Avukatı Ercan Sevdimbaş, Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olduğu programda aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'yı ziyaret ettiğini belirtti. Ercan Sevdimbaş, bu ziyareti sırasında şahit olduğu bir olayı anlatarak, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un sarı-lacivertlilerin kaptanı Mert Hakan Yandaş'ı ziyaret ettiğini dile getirdi.

3 FUTBOLCU AYNI KOĞUŞTA KALIYOR

Spor Hukuku Avukatı Ercan Sevdimbaş, görüşme yaptığı Metehan Baltacı'nın moralinin iyi olduğunu ifade ederek, tutuklu yargılanan futbolcular Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş ve Farukcan Genç'in aynı koğuşta kaldıklarını aktardı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Yaşam
Türk F-16'ları, Karadeniz'de İHA düşürdü

Karadeniz yine hareketlendi! Türk F-16'ları anında düşürdü
Avustralya'nın kahraman ilan ettiği isim için 1 milyon dolar bağış toplandı

Yüzlerce kişinin hayatını kurtardı, 1 günde milyoner oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Tüm takım oynuyorduk cümlesi neden ihbar kabul edilmedi bunu söyleyende takımın birinci Kaptanı alt yapı topçusu değil

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

title