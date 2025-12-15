Cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş'a sürpriz ziyaret
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ı Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "futbolda bahis ve şike" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, tutuklanarak Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.
ALİ KOÇ, MERT HAKAN YANDAŞ'I ZİYARET ETTİ
Bir haftadır cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş'a sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. Spor Hukuku Avukatı Ercan Sevdimbaş, Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olduğu programda aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'yı ziyaret ettiğini belirtti. Ercan Sevdimbaş, bu ziyareti sırasında şahit olduğu bir olayı anlatarak, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un sarı-lacivertlilerin kaptanı Mert Hakan Yandaş'ı ziyaret ettiğini dile getirdi.
3 FUTBOLCU AYNI KOĞUŞTA KALIYOR
Spor Hukuku Avukatı Ercan Sevdimbaş, görüşme yaptığı Metehan Baltacı'nın moralinin iyi olduğunu ifade ederek, tutuklu yargılanan futbolcular Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş ve Farukcan Genç'in aynı koğuşta kaldıklarını aktardı.