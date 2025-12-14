Cezaevi önünde tahliye bekleyen kadının dansı sosyal medyada gündem oldu
Marmara Cezaevi, bu sefer de kocasının tahliye olmasını bekleyen bir kadının tuhaf dansıyla gündem oldu. Ragga Oktay'ın 'Yeniden' şarkısına eşlik eden kadın, bekleyişin stresini dans ile atarken, video sosyal medyada hızla yayıldı. Video, izleyenler arasında farklı tepkiler aldı.
- Bir kadın, Marmara Cezaevi önünde kocasının tahliyesini beklerken Ragga Oktay'ın 'Yeniden' şarkısına dans ettiği video sosyal medyada yayıldı.
- Videoda kadının dansı, cezaevinden çıkacak yakını için heyecanını dışa vurduğu şeklinde yorumlandı.
- Sosyal medyada videoya destek veren ve eleştiren farklı tepkiler alındı.
Hep ünlü mahkumlarıyla gündeme gelen Silivri'deki Marmara Cezaevi, bu kez bambaşka bir şekilde haber oldu. Kocasının tahliye olmasını bekleyen bir kadın, bekleyiş sırasında tuhaf bir şekilde dans ettiğini gösteren video ile sosyal medyada gündem yarattı.
RAGGA OKTAY ŞARKISI İLE TAHLİYE HEYECANI
Genç kadın, Ragga Oktay'ın "Yeniden" şarkısına eşlik ederek dans ettiği videoda cezaevinden çıkacak yakını için heyecanını dışa vururken video kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve izleyenler arasında farklı tepkiler aldı. bazı kullanıcılar kadına destek verirken, bazıları bekleyişin stresini yansıttığını belirtti.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER
Paylaşımın altına gelen yorumlarda tepkiler çeşitlendi:
"İnsanlar zıvadan çıktı artık. Git akşam yap kutlamanı, şovunu."
"Eskiden insanlar ne nedenle olursa olsun cezaevine girmekle, bırakın övünmeyi, bahsetmezlerdi bile. Şu gelinen hale bak."
"Bacım Allah affetsin çünkü kocan affetmeyecek."
"Videoyu eşi izledikten sonra tekrar oraya dönmesi için mi yapıyor diye düşünmüyor değil insan."
Görüntüler, Marmara Cezaevi önünde yaşanan sıra dışı bir anı sosyal medya takipçileriyle buluşturmuş oldu.