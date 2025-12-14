Haberler

Cezaevi önünde tahliye bekleyen kadının dansı sosyal medyada gündem oldu

Güncelleme:
Marmara Cezaevi, bu sefer de kocasının tahliye olmasını bekleyen bir kadının tuhaf dansıyla gündem oldu. Ragga Oktay'ın 'Yeniden' şarkısına eşlik eden kadın, bekleyişin stresini dans ile atarken, video sosyal medyada hızla yayıldı. Video, izleyenler arasında farklı tepkiler aldı.

  • Bir kadın, Marmara Cezaevi önünde kocasının tahliyesini beklerken Ragga Oktay'ın 'Yeniden' şarkısına dans ettiği video sosyal medyada yayıldı.
  • Videoda kadının dansı, cezaevinden çıkacak yakını için heyecanını dışa vurduğu şeklinde yorumlandı.
  • Sosyal medyada videoya destek veren ve eleştiren farklı tepkiler alındı.

Hep ünlü mahkumlarıyla gündeme gelen Silivri'deki Marmara Cezaevi, bu kez bambaşka bir şekilde haber oldu. Kocasının tahliye olmasını bekleyen bir kadın, bekleyiş sırasında tuhaf bir şekilde dans ettiğini gösteren video ile sosyal medyada gündem yarattı.

RAGGA OKTAY ŞARKISI İLE TAHLİYE HEYECANI

Genç kadın, Ragga Oktay'ın "Yeniden" şarkısına eşlik ederek dans ettiği videoda cezaevinden çıkacak yakını için heyecanını dışa vururken video kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve izleyenler arasında farklı tepkiler aldı. bazı kullanıcılar kadına destek verirken, bazıları bekleyişin stresini yansıttığını belirtti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER

Paylaşımın altına gelen yorumlarda tepkiler çeşitlendi:

"İnsanlar zıvadan çıktı artık. Git akşam yap kutlamanı, şovunu."

"Eskiden insanlar ne nedenle olursa olsun cezaevine girmekle, bırakın övünmeyi, bahsetmezlerdi bile. Şu gelinen hale bak."

"Bacım Allah affetsin çünkü kocan affetmeyecek."

"Videoyu eşi izledikten sonra tekrar oraya dönmesi için mi yapıyor diye düşünmüyor değil insan."

Görüntüler, Marmara Cezaevi önünde yaşanan sıra dışı bir anı sosyal medya takipçileriyle buluşturmuş oldu.

Yorumlar (11)

Haber Yorumları2y5bybvm56:

al sana chp zihniyeti işte

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Arkadas, CHP'li değilim ama CHP ile ne alaka? Çözemedim kardeşim:)) ama güldürdun sağ ol

yanıt12
yanıt2
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Basortolu bacimiz..

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Bacimizin muzigide güzel mis sag olsun.

yanıt1
yanıt2
Haber YorumlarıVATAN BOZKURTLAR:

Beş vakit namazını kılan biri olarak yazıyorum kalbinde ahlak ve edep örtüsü olmayanın başındaki örtü onu dindar yapmaz buyurun size örneği tam bir srtk artıl bunun gibiler çoğalmaya başladı ve insanlar gerçekten dinini yaşayanlarada saldırmaya başladı çünkü bunun gibi ysmalar çogaldı ve son dönemde nerde bir olay varsa orda tesettüre girmiş kadın var tıpkı adliyedeki 6 milyon yürüten tesettürlü kadın gibi Allah bunların şerrinden bizleride gerçek dindar kadınlarıda korusun.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Vatan kardes, cümlelerin güzel, lakin "surtk" kelimesi olmadı...İnsanlik halı, basortusu veya basörtüsüz fark etmez, Allah kafadaki basörtüsüne bakmaz ama Allah kalp gözüne bakar, Salih amellerimize bakar...Yoksa Allah in kimsenin basortusune ihtiyaci yok..Çünkü Allah herşeyden münezzehtir..Yüce Allah bizi badortusu ile değil, Kuran ve nimetlerden sorumlu tutacak ..Saygılar .İlahiyatçı doc.A

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıNowiwi com:

Kainat şans eseri var olmadan evvelki eyalet .. YOKLUK .. nedir bilen birisi için, ceza evleri ve pahallı lüx evler arasında bir fark yokdur. Mekan mekan dır. Ev ev dir. Barınak barınak dır. Yemek yemek dir. Servis servis dir. Hayat Hayat dır. Yaşam Yaşamdır.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla

title