Ceyda Hacıbekiroğlu, iş dünyasında adından söz ettiren ve özellikle turizm ile gayrimenkul sektörlerinde önemli yatırımlarda adı geçen iş kadınıdır. Peki, Ceyda Hacıbekiroğlu kimdir? Ceyda Hacıbekiroğlu kaç yaşında, nereli? Ceyda Hacıbekiroğlu ne ceza aldı? Detaylar haberimizde!

CEYDA HACIBEKİROĞLU KİMDİR?

Ceyda Hacıbekiroğlu, 1985 yılında İstanbul'da doğmuş bir iş kadını ve aile şirketlerinde görev almış bir ortaktır. Eğitimini İstanbul Üniversitesi?İşletme Fakültesi'nde tamamladıktan sonra, yurt içi ve yurt dışı iş deneyimlerinin ardından aile şirketlerinde yönetim sorumlulukları üstlenmiştir.

Ailesi iş dünyasında köklü bir geçmişe sahip olup, Hacıbekiroğlu'nun genç yaşta iş dünyasına ilgi duymasında bu geçmişin etkisi büyüktür. İş hayatında özellikle turizm, gayrimenkul ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren Hacıbekiroğlu, bu kapsamda Grand Kartal Otel'in 4 kişilik hissedarları arasında yer almıştır. Bu bilgiler ışığında, Hacıbekiroğlu'nun iş dünyasında aktif bir figür olduğunu ve aile işletmeleri çerçevesinde önemli roller üstlendiğini söylemek mümkündür.

CEYDA?HACIBEKİROĞLU KAÇ YAŞINDA?

Verilen bilgilere göre, Hacıbekiroğlu 1985 doğumludur. Bu durumda 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 40 yaşındadır. Ancak doğum yılı resmi nüfus kayıtlarından teyit edilmiş bir bilgi değil, haber kaynaklarına dayanmaktadır.

CEYDA?HACIBEKİROĞLU NERELİ?

Hacıbekiroğlu'nun İstanbul doğumlu olduğu bilinmektedir. İstanbul Üniversitesi'nden mezun olması da bu şehirle olan bağlantısını desteklemektedir. Dolayısıyla "nereli" sorusuna cevap olarak İstanbul kökenli olduğu ifade edilebilir.

CEYDA?HACIBEKİROĞLU NE CEZA ALDI?

21 Ocak 2025 tarihinde Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği büyük otel yangınına ilişkin davada; Hacıbekiroğlu'nun da sanıklar arasında yer aldığı bilinmektedir. Emir Aras, Elif Aras, Ceyda Hacıbekiroğlu, Zeki Yılmaz, Kadir Özdemir, Ahmet Demir, Sedat Gülener, Kenan Coşkun, İrfan Acar ölen 34 çocuk için 34 kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer ölen kişiler için de 44 kez müebbetle cezalandırıldı.