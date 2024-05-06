Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, Pınar Sabancı'nın YouTube programında yaptığı "Erkekler çekmecelerinde ped bulundursun" açıklamasıyla sosyal medyayı ikiye böldü. Özel hayatı ile bir süredir gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Ceyda Düvenci bu seferde yaptığı yorumla kafaları karıştırdı. Ceyda Düvenci ne söyledi? Tartışma yaratacak sözler!

CEYDA DÜVENCİ NE SÖYLEDİ?

Geçtiğimiz günlerde Pınar Sabancı'nın YouTube programına konuk olan Ceyda Düvenci, regl dönemini normalleştirme çağrısında bulunurken yaptığı yorumla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü sanatçı regl yorumunda, "Kadın olmanın doğal bir parçası olan regl dönemini açıkça konuşabilmeliyiz. Bunun neden tabu olduğunu anlayamıyorum. Kadınlar regl oluyor, bunu neden söyleyemeyelim ki? Bu konuda kendimi rahat hissediyorum. Şirket çalışanı erkekler çekmecesinde ped bulundursun. Çünkü bazen istemediğimiz gün regl olabiliyoruz. Kadın arkadaşın sana "Ped var mı?" diye sorabilsin. ifadelerini kullandı.

CEYDA DÜVENCİ NEDEN TEPKİ GÖRDÜ?

Regl dönemini normalleştirme çağrısında bulunan Düvenci'nin bu sözleri üzerine eski manken Ebru Şancı'dan yanıt gecikmedi. Şancı, Düvenci'nin bu sözlerine "Ped reklamı kovalamanın tuhaf açıklaması" yorumunu yaptı.