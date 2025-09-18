Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu'nda ne oldu? Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'ndaki olay nedir?

Son günlerde sosyal medyada ve haber kaynaklarında adı sıkça anılan Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu, kamuoyunun dikkatini çekmeye başladı. Yurtla ilgili yaşanan gelişmeler, hem öğrenciler hem de aileler tarafından yakından takip ediliyor. Gündeme yansıyan iddialar sonrası yurtta neler olduğu merak konusu haline gelirken, konuyla ilgili resmi açıklamaların gelip gelmeyeceği ise merakla bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CEVİZLİBAĞ ATATÜRK KIZ YURDU'NDA NE OLDU?

Yaz aylarında yurtta yürütülen tadilat çalışmalarının kontrolsüz şekilde sürdüğünü öne süren öğrenciler, bu durumun kişisel eşyalarına zarar verdiğini ya da eşyalarının kaybolmasına neden olduğunu belirtti. Sosyal medya ve WhatsApp gruplarında paylaşılan görsellerde, valizlerin dağınık halde olduğu, bazı eşyaların farklı odalara taşındığı, bazılarının ise tamamen kaybolduğu dikkat çekti.

ÖĞRENCİLER AÇIKLAMA YAPTI!

Öğrenciler, tadilat sürecinde görevli işçilerin odalarına izinsiz girdiğini, kilitli dolapların zorlanarak açıldığını ve kişisel eşyalarının karıştırıldığını öne sürdü. Bazı odalarda öğrencilere ait olmayan cinsel içerikli materyaller, alkol şişeleri ve sigara izmaritleri bulunduğu ifade edilirken, iç çamaşırlarının çöpe atıldığına dair görüntüler de paylaşıldı.

Öğrenciler, bu olayların mahremiyet ve güvenlik haklarını ciddi şekilde ihlal ettiğini belirterek, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını ve yurtlardaki güvenlik önlemlerinin acilen güçlendirilmesini talep etti. Yurt yönetiminden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

CEVİZLİBAĞ ATATÜRK KIZ YURDU KAÇ YILINDA AÇILDI?

İstanbul'da yer alan Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu, ilk olarak yaklaşık 54 yıl önce, yani 1960'ların sonlarında inşa edilmiştir. Ancak yapı, zamanla yıpranması ve depreme karşı dayanıksız hale gelmesi nedeniyle İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 2012 yılında yıkılmış ve yeniden yapılmıştır. Yenileme sürecinin ardından modern bir yapıya kavuşturulan yurt, günümüzde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesinde kız öğrencilerine barınma hizmeti sunmaya devam etmektedir.

CEVİZLİBAĞ ATATÜRK KIZ YURDU KAÇ KİŞİLİK?

Yenilenmiş yapısıyla İstanbul'daki en iyi KYK yurtları arasında gösterilen Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu, 5 bloktan oluşmakta ve 3000'in üzerinde öğrenci kapasitesine sahiptir. Odalar 3 kişiliktir ve her odada banyo ile tuvalet bulunmaktadır. Metrobüs ve tramvayın Cevizlibağ durağının tam karşısında yer alması sayesinde oldukça merkezi bir konumda bulunan yurt, İstanbul'un pek çok noktasına kolay ve hızlı ulaşım imkânı sunar.