Ceviz ağacının altında neden oturulmaz? Ceviz ağacının altında neden oturulmamalı?

Ceviz ağacının altında oturulmasıyla ilgili yaygın bir inanış vardır. Bu inanışa göre, ceviz ağacının altında uzun süre oturmak sağlığa zararlı olabilir. Peki, Ceviz ağacının altında neden oturulmaz? Ceviz ağacının dibinde neden oturulmaz? İşte detaylar...

CEVİZ AĞACININ DİBİNDE NEDEN OTURULMAZ?

Bazı yöresel inançlar, ceviz ağacının altında oturmanın uğursuzluk getireceğine inanır. Bu tür inanışlar genellikle bilimsel temellere dayanmamakla birlikte, halk arasında yaygın olarak kabul edilir.

BİLİMSEL AÇIKLAMASI

Bilimsel araştırmalar, ceviz ağaçlarının sülfür gazı salgıladığını ortaya koymuştur. Bu gaz, havadaki diğer gazlardan daha ağır olduğu için köklere doğru çöker ve altında oturan kişilerde sersemletici bir etki yaratabilir. Bu durum, ceviz ağacıyla ilgili dolaşan çeşitli efsanelerin aslında birer efsane olmadığını düşündürmektedir. Sülfür gazının bilinen zehirli etkileri nedeniyle, ceviz ağacının altında oturmanın sağlıklı olmadığı belirtilmektedir.