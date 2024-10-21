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Cevdet Türkyolu kimdir? Fetöcü Cevdet Türkyolu kaç yaşında, nereli?

Cevdet Türkyolu kimdir? Fetöcü Cevdet Türkyolu kaç yaşında, nereli?
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantısı olan Cevdet Türkyolu hakkında merak edilenler gündeme geliyor. Türkyolu'nun yaşını, nereli olduğunu ve FETÖ ile olan ilişkisini merak edenler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Cevdet Türkyolu kimdir? Fetöcü Cevdet Türkyolu kaç yaşında, nereli?

Fetöcü Cevdet Türkyolu'nun kim olduğu merak ediliyor. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesinin ardından FETÖ'nün başına kimin geçebileceği araştırılıyor. Bu nedenle, Fetullah Gülen'in en yakınlarından biri olan Cevdet Türkyolu'nun da kim olduğu merak konusu oldu. Türkyolu'nun, örgütün mali işlerinden de sorumlu olduğu ve FETÖ'nün milyonlarca doları bulan kaynaklarını Gülen'in talimatları doğrultusunda ticari alanlarda kullandığı iddia ediliyor. Peki, Cevdet Türkyolu kimdir? Fetöcü Cevdet Türkyolu kaç yaşında, nereli?

CEVDET TÜRKYOLU KİMDİR?

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasının elebaşı Fethullah Gülen'in en yakınındaki isimlerin başında gelen Cevdet Türkyolu, örgütün gayrimenkul zengini olarak biliniyor. Türkiye'de toplam 39 mülkün sahibiydi. 15 Temmuz Darbe girişimi sonrasında Türkyolu'nun Türkiye'deki 39 gayrimenkulüne de el konuldu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Saylorsburg kasabasında yaşadığı kampta, örgüt içerisinde "Uzun Cevdet" olarak bilinen Cevdet Türkyolu, Gülen'in sekreteri olarak tanınıyor ve görüşmelerini organize ediyor. Türkyolu, aynı zamanda Gülen'in "Mebruke" isimli yeğeniyle evli olup, yıllardır Gülen'in en yakın çevresindeki isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

Türkyolu'nun başında olduğu ekip, uzun süredir Gülen'in yakın çevresinde yer alırken, kampta ve çevresinde birçok görevi yerine getiriyor. Türkyolu'nun, güvenlik açısından Amerikalı özel güvenlik görevlileri tarafından korunan, yoğun ağaçlarla çevrili Altın Nesil Chestnut Kampı İnziva Merkezi'ne (Golden Generation Chestnut Camp Retreat Center) oldukça yakın bir mesafede bulunan bir evde yaşadığı biliniyor.

Cevdet Türkyolu kimdir? Fetöcü Cevdet Türkyolu kaç yaşında, nereli?

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CEVDET TÜRKYOLU NEREDE YAŞIYOR?

Türkyolu, Amerikalı özel güvenlikçiler tarafından korunan, etrafı tamamen ağaçlarla çevrili, "Altın Nesil Chestnut Kampı İnziva Merkezi" (Golden Generation Chestnut Camp Retreat Center) yerleşkesine 5 dakika uzaklıktaki bir evde yaşıyor.

Cevdet Türkyolu kimdir? Fetöcü Cevdet Türkyolu kaç yaşında, nereli?

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