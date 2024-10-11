Cerrah Mehmed Paşa lakabı ne? İstanbul'daki Cerrahpaşa semtine adı verilen Cerrah Mehmed Paşa, lakabını hangisiyle almıştır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada İstanbul'daki Cerrahpaşa semtine adı verilen Cerrah Mehmed Paşa, lakabını hangisiyle almıştır?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

İSTANBUL'DAKİ CERRAHPAŞA SEMTİNE ADI VERİLEN CERRAH MEHMED PAŞA, LAKABINI HANGİSİYLE ALMIŞTIR?

A: Şehzadeyi sünnet etmek

B: Apandisit ameliyatı yapmak

C: Padişahı tıraş etmek

D: Kendi kangren kolunu kesmek

Cevap :A