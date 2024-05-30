Cengiz Özkan neden yok (Sen Türkülerini Söyle)?

Sen Türkülerini Söyle yeni sezon ekrana geldi. 30 Mayıs Perşembe günü ekran macerasına kaldığı yerden devam eden Sen Türkülerini Söyle canlı yayın başladı. Cengiz Özkan neden yok?

CENGİZ ÖZKAN NEDEN YOK?

Sunuculuğunu sanatçı Turgay Başyayla'nın yaptığı Sen Türkülerini Söyle jürisinde Aysun Gültekin, Özhan Eren, Emre Yücelen, Öykü Gürman ve İsmail Altunsaray yer alacak.

Cengiz Özkan bu yılki jüri üyeleri arasında yer almadı.

İŞTE JÜRİLERİ

Sen Türkülerini Söyle programının 5 jürisi vardır.

Jürilerin isimleri şöyle:

• - Öykü Gürman

• - Emre Yücelen

• - İsmail Altunsaray

• - Aysun Gültekin

• - Özhan Eren

Cengiz Özkan'ın neden olmadığı hakkında henüz açıklama yapılmadı.