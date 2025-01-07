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Cengiz Han Destanı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cengiz Han Destanı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Cengiz Han Destanı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cengiz Han Destanı filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Cengiz Han Destanı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Cengiz Han Destanı konusu, özeti ve Cengiz Han Destanı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Cengiz Han Destanı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Cengiz Han Destanı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Cengiz Han Destanı filmini izleyecek olanların merak ettiği Cengiz Han Destanı konusu nedir, Cengiz Han Destanı oyuncuları kimler ve Cengiz Han Destanı özeti gibi konuları inceliyoruz.

CENGİZ HAN DESTANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

"Moğol" üçlemesinin ilk filmi olan Cengiz Han, genç Timuçin'in savaşarak esaretten kurtuluşunu ve dünyanın yarısını ele geçiren uçsuz bucaksız Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu olan Cengiz Han ünvanına sahip oluşunu konu alıyor. Esugei Kağan dokuz yaşındaki oğlu Timuçin ile Moğol bozkırlarında Merkit boyuna gelin seçmeye giderler. Böylece Esugei Kağan Merkitlerle yıllarca süren düşmanlığa bir son verip barış sağlayabilecektir.Ancak Timuçin yolda dinlenmek için durdukları bir kabileden eşini seçer.Bu durum Merkitler ile yapılacak barışa engel olur.Geri dönerken düşmanları tarafından zehirlenen Esugei ölür ve dokuz yaşındaki Timuçin kabilenin başına geçer.Timuçin ve ailesi geniş bozkırlarda göçebe hayatı yaşarlar, avlanarak yaşamlarını sürdürürler. Kabilenin yeni kağanı olan Targutai, ileride kabilenin kağanı olacak Timuçin'i öldürmek ister. Ancak Moğol halkının kurallarına göre bir çocuk asla öldürülmez.Bunun için Targutai onu esir alır ve öldürmek için büyümesini bekler...


CENGİZ HAN DESTANI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular: Tadanobu Asano, Khulan Chuluun, Honglei Sun, Amadu Mamadakov

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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