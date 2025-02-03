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Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı?

Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı?
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Cenaze namazının abdestsiz kılınıp kılınamayacağı konusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklığa kavuşturulmuştur. Bir yakınının cenaze namazına katılmak isteyen Müslümanların merak ettiği bu soruya, Diyanet'in resmi internet sitesinde detaylı bir şekilde yer verilmiştir. İşte, bu konuyla ilgili önemli bilgiler… Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinde yer alan bilgilere göre, Cenaze namazı, şartları bakımından diğer namazlar gibidir. Bu namazda, taharet, kıbleye yönelmek, setr-i avret ve niyet gibi şartlara riayet edilir. Cenaze namazının abdestsiz olarak kılınması caiz değildir. Ancak kişi abdest ile meşgul olduğu takdirde cenaze namazını kaçıracak ise, teyemmüm ederek cenaze namazını kılabilir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 86).Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı?

CENAZE NAMAZI ABDESTSİZ KILINIR MI?

Cenaze namazı teyemmüm ile kılınabilir mi?

Cenaze namazı, şartları bakımından diğer namazlar gibidir. Bu namazda, taharet, kıbleye yönelmek, setr-i avret ve niyet gibi şartlara riâyet edilir. Cenaze namazının abdestsiz olarak kılınması caiz değildir. Ancak kişi abdest ile meşgul olduğu takdirde cenaze namazını kaçıracak ise teyemmüm ederek cenaze namazını kılabilir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/86).

Cenaze namazı abdestsiz kılınır mı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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