Cemil Kazancı, iş hayatına aile şirketlerinde başladı ve özellikle jeneratör üretimi ile satış alanında yöneticilik yaptı. 1997 yılında Aksa Enerji'yi kurarak enerji sektöründe büyük bir atılım yaptı. Aksa Enerji, kısa sürede Türkiye'nin en büyük enerji şirketlerinden biri haline geldi. Birçok kişi, Cemil Kazancı'nın hayatını ve kariyerini merak ediyor. Peki, Cemil Kazancı kimdir? Cemil Kazancı kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

CEMİL KAZANCI KİMDİR?

Cemil Kazancı, çalışma hayatına aile şirketlerinde başlamıştır.

İlk olarak jeneratör üretim ve satış alanında yöneticilik görevlerinde bulunan Kazancı, daha sonra Grubun enerji alanındaki faaliyetlerini büyütmek ve elektrik enerjisi üretmek amacıyla, 1997 yılında faaliyete geçen Aksa Enerji'nin kuruluşunda aktif rol almıştır.

Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanlığı ve CEO görevlerinin yanı sıra Kazancı Holding'de Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO, Grup şirketlerinde ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

İlgili Haberler