Çember: Gün Doğmadan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çember: Gün Doğmadan filmi ne zaman, nerede çekildi?

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ÇEMBER: GÜN DOĞMADAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

İstanbul'un en nezih semtlerinden birindeki bir parkta, özel bir kolejde okuyan lise öğrencisi genç bir kızın cesedi bulunur. Zengin bir iş insanı olan Hikmet Denizoğlu'nun tek çocuğu olan Defne'nin ölümü, babası başta olmak üzere, okul arkadaşlarını da derinden sarsar. Vahşice işlenen cinayet tüm şehri korku ve endişeye boğmuştur. Ekibimiz bir yandan cinayet sonrası oluşan kaos ortamını yatıştırmakla uğraşırken, bir yandan da cinayeti çözmeye çalışır. Şimdi tek bir soru vardır; Genç kızı böyle vahşice kim öldürmüştür? Ekibimiz cinayeti çözmeye başladıkça, şaşırtıcı bir sona doğru ilerlerler.

ÇEMBER: GÜN DOĞMADAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Abdullah Oğuz

Oyuncular:Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay, Barış Bağcı, Hazım Körmükçü

Yapımı: 2021 - Türkiye