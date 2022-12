O Ses Türkiye Yılbaşı bölümüne konuk olan Cemal Can Canseven'in hayatı merak konusu oldu. Cemal Can'ın özel hayatı araştırılıyor. Peki, Cemal Can Canseven sevgilisi kim? Cemal Can Canseven kaç yaşında, nereli? Cemal Can Canseven sevgilisi kimdir? İşte detaylar...

CEMAL CAN CANSEVEN KİMDİR?

Cemal Can Canseven, 25 Mayıs 1995'te İzmir Foça da Rukiye ve İrfan Canseven'in oğlu olarak dünyaya geldi. Baba tarafından Selanik göçmeni, anne tarafından ise Rizelidir. Cemal ismini dedesinden alan Canseven, Can ismini ise koyu Fenerbahçeli ve Can Bartu hayranı olan babası İrfan Canseven vesilesiyle eski milli futbolcu, sinyor lakaplı Can Bartu'dan almıştır.

Eğitim hayatına İzmir'de, Mavişehir İlkokulunda başlayan Canseven, 10 yaşından 14 yaşına kadar Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Foça Altyapı futbol okulunda 10 yaşından 14 yaşına kadar kaptanlık ve kalecilik yaptı