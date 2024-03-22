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Cem Yılmaz'ın sevgilisi kim? Cem Yılmaz'ın sevgilisi Necla Karahalil kimdir, kaç yaşında?

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Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın sevgilisi kim ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Bir süredir sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Cem Yılmaz, gönlünü pilates ve yemek videolarıyla tanınan Necla Karahalil'e kaptırdı. Ardından, Necla Karahalil kimdir ve kaç yaşında olduğu araştırılıyor. Cem Yılmaz'ın sevgilisi kim? Necla Karahalil kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir...

CEM YILMAZ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Gösterileriyle adından sıkça söz ettiren başarılı komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz hafta gösterisini beklenmedik bir şekilde erken bitirmişti. Sağlık sorunları yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen komedyen "Bir nefes problemim var. Zor nefes alıyorum. Eee yaşlandık. 51 yaşındayım artık" diyerek sevenlerini üzdü.

Cem Yılmaz'ın sevgilisi kim? El ele ilk kez boy gösterdiler!

NECLA KARAHALİL KİMDİR?

1987 Ağustos doğumlu olan Necla Karahalil, Tekirdağ'da başladığı eğitim hayatını aynı şehirde tamamladı. Üniversitede Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun oldu ve bu alanda tekstil ile grafik tasarımı bir araya getirerek koleksiyonlar oluşturdu. İstanbul'da uzun yıllar yaşadıktan sonra memleketi Tekirdağ'a geri döndü. Pilates eğitmenliği yapmakta ve çeşitli sosyal medya platformlarında içerik üretmektedir. Sık sık tarifler ve sporla ilgili paylaşımlarda bulunmaktadır.

Cem Yılmaz'ın sevgilisi kim? El ele ilk kez boy gösterdiler!

Cem Yılmaz'ın sevgilisi kim? El ele ilk kez boy gösterdiler!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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