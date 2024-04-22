Ünlü oyuncu Şevval Sam aşk hayatı ile gündemde. Aşk hayatı ile konuşulan Şevval Sam'ın adı Cem Topçuoğlu ile anılıyor. CEM TOPÇUOĞLU KİMDİR? Şevval Sam'ın sevgilisi Cem Topçuoğlu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

CEM TOPÇUOĞLU KİMDİR?

Cem Topçuoğlu, 1963 yılında doğmuş ve eğitimini Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü'nde tamamlamıştır. Reklamcılık sektöründe uzun yıllar boyunca kariyerine devam eden Topçuoğlu, aynı zamanda voleybol sporuyla da ilgilenmiştir. Son dönemde ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam ile ilişkisiyle adından sıkça söz ettiren Topçuoğlu, Sam'ın Yasak Elma dizisindeki rol arkadaşıyla aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Topçuoğlu, reklamcılık alanındaki başarılarıyla tanınmaktadır. Hem iş hem de özel hayatında aktif bir şekilde spor yapmaya devam eden Topçuoğlu, magazin dünyasında geniş bir hayran kitlesine sahiptir.