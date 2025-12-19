Cem Küçük: Candaş Tolga Işık'ın babası üzüntüden beyin kanaması geçirmiş

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasına her gün yeni isimler eklenirken, sosyal medyada da çeşitli spekülasyonlar dolaşmaya başladı. Bazı kişilerin ismi soruşturmada geçmemesine rağmen geçtiği yönündeki iddialar ortalığı karıştırdı.

CEM KÜÇÜK'TEN "CANDAŞ TOLGA" AÇIKLAMASI

O isimlerden birisi de gazeteci Candaş Tolga Işık olduğu iddia edildi. Gazeteci Cem Küçük, Tgrt Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, Candaş Tolga'nın isminin soruşturmada geçmediğini belirtti.

"BABASI ÜZÜNTÜDEN BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ"

Küçük, Işık'ın babasının üzüntüden beyin kanaması geçirdiğini söyledi. Cem Küçük, "Candaş Tolga Işık'ın uyuşturucu soruşturmasında ismi yok. İddialarda adı geçince babası üzüntüden beyin kanaması geçirmiş. Emboli atmış. Ne olacak şimdi?" ifadelerini kullandı.