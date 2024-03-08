Cem Kılıç kimdir? CHP İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı Cem Kılıç kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İstanbul Bağcılar Belediye Başkan adayı ise Cem Kılıç oldu. Cem Kılıç kimdir? Cem Kılıç nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

CEM KILIÇ KİMDİR?

Cem Kılıç, 1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Elektrik-Elektronik ve İşletme bölümlerinden mezun olan Kılıç, siyasi kariyerine CHP Bağcılar Gençlik Kolu Başkanlığı ile adım atmıştır. Daha sonra ilçe başkan yardımcılığı, ilçe belediye meclis üyeliği ve il başkan yardımcılığı gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. Evli olan Kılıç'ın 2 çocuğu bulunmaktadır.