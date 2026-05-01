Cem Karaca çocuğu var mı, kaç çocuğu var mı, Cem Karaca oğlu Emrah Karaca kimdir?

Cem Karaca’nın 1972 yılında dünyaevine girdiği Feride Balkan ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Emrah Karaca, bugün Türk rock müziğinin en önemli figürlerinden biri olarak kariyerini sürdürüyor. "Cem Karaca oğlu Emrah Karaca kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?" başlıkları altında araştırma yapanlar, onun Türkiye’nin köklü müzik gruplarından Moğollar’ın solisti olduğu bilgisiyle karşılaşıyor. Babasının izinden giderek müziği bir yaşam biçimi haline getiren Emrah Karaca, hem usta sanatçının eserlerini yaşatıyor hem de kendi özgün tarzıyla sahne alıyor. Cem Karaca’nın soyadını gururla taşıyan Emrah Karaca’nın hayat hikayesi ve müzikal yolculuğu haberimizde.

CEM KARACA'NIN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Türk müziğinin unutulmaz ismi Cem Karaca’nın toplamda yaptığı beş evlilikten sadece bir çocuğu olmuştur. Sanatçının bilinen ve kayıtlara geçen tek evladı, üçüncü eşi Feride Balkan’dan olan oğlu Mehmet Emrah Karaca’dır. Cem Karaca’nın başka bir biyolojik çocuğu bulunmamaktadır.

EMRAH KARACA KİMDİR VE ANNESİ KİMDİR?

Mehmet Emrah Karaca, 15 Temmuz 1976 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Annesi, Cem Karaca’nın 1972-1989 yılları arasında evli kaldığı Feride Balkan’dır. Eğitim hayatına Yakın Doğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde başlayan Emrah Karaca, müzik tutkusunun ağır basması ve babasının isteği üzerine öğrenimini yarıda bırakarak profesyonel müzik çalışmalarına yönelmiştir.

MÜZİKAL KARİYERİ VE MOĞOLLAR GRUBU

Emrah Karaca, sadece "Cem Karaca’nın oğlu" sıfatıyla değil, yetenekli bir müzisyen olarak da rüştünü ispatlamıştır:

• Birlikte Çalışmalar: Babasıyla birlikte yaptığı besteler, Cem Karaca’nın hayattayken yayımlanan son albümü olan "Bindik Bir Alamete..." (1999) içerisinde yer almıştır.

• Moğollar’ın Solisti: 2008 yılından bu yana Türkiye'nin efsanevi rock gruplarından Moğollar’ın vokalistliğini üstlenmektedir.

• Mirası Yaşatmak: Babasının vefatından sonra düzenlenen anma projelerinde aktif rol almakta ve Cem Karaca şarkılarını yeni nesillere aktarmaktadır.

DNA TESTİ VE HUKUKİ SÜREÇ

Cem Karaca’nın vefatının ardından, sanatçının son eşi İlkim Karaca ile yaşanan miras anlaşmazlıkları sırasında Emrah Karaca’nın öz oğlu olup olmadığına dair iddialar ortaya atılmıştır. Bu iddialar üzerine mahkeme kararıyla Cem Karaca’nın mezarı açılmış ve yapılan DNA testi sonucunda Emrah Karaca’nın %99,9 oranla efsane sanatçının biyolojik oğlu olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.