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Cem Aydın kimdir? CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın kaç yaşında, nereli?

Cem Aydın kimdir? CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın kaç yaşında, nereli?
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CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı olan Cem Aydın hakkında bilgi arayışı sürüyor. Cem Aydın'ın yaşının ve kökeninin merak konusu olması, onun hakkında daha fazla bilgi edinme isteği doğuruyor.

Cem Aydın'ın biyografisi, yaşı ve memleketi gibi detaylar, siyaset gündemini takip edenlerin ilgisini çekiyor. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı olan Cem Aydın, genç yaşına rağmen Türkiye siyasetinde önemli bir figür olarak öne çıkıyor. Cem Aydın'ın kim olduğu, hangi görevleri üstlendiği ve kariyerine dair bilgiler özellikle gençler arasında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Cem Aydın kimdir? CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

CEM AYDIN KİMDİR?

Lise eğitimini Beylikdüzü Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra 2019 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Mezun oldu. Ayrıca hala Anadolu Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir.

Cem Aydın kimdir? CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın kaç yaşında, nereli?

Siyasi hayatına henüz 15 yaşındayken Cumhuriyet Halk Partisi'nin lise örgütlenmesinde görev alarak başladı. Daha sonrasında bir dönem Lise Komisyonu Başkanlığı, iki dönem CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeliği ve son olarak da iki dönem CHP Beylikdüzü Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini yürüttü. Boğaziçi Avrupa Siyaset Okulu'nun 2019 mezunlarından olan Cem Aydın'ın, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Elele Yaşam Derneği ve Evimiz Beylikdüzü Derneği üyelikleri mevcuttur. 2016-2018 yılları arasında Beylikdüzü Spor Kulübü disiplin kurulu üyeliği görevini yapmıştır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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Hakkındaki son karar verildi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAdem Erdoğan:

Ulkenin adalet sistemini Esat' in makemelerine benzettiler hapishaneleride ayni statüde ; burda sa bir iktidar devri gerekiyor zalimler geldikleri gibi tıpış tıpış gidecek.

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Haber YorumlarıAdem Erdoğan:

Savcilik mahkeme karari olmaksizin şahşin evine cebren kolluk gondermis haneye tecavuz ve kişiyi alikoymak sucunu işletmiş zat shmak olsun savcilik hakkinda suc duyurusunda bulunsun.

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