Çelik Yumruklar filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çelik Yumruklar (Real Steel) filmi nerede çekildi, ne zaman, hangi ülke ve şehirde çekildi?

Çelik Yumruklar, yönetmenliğini Shawn Levy'in üstlendiği başrolünde ise Hugh Jackman'in oynadığı 2011 yapımı ABD filmidir. Peki, Çelik Yumruklar filmi nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çelik Yumruklar filmi nerede çekildi, film hangi ülke ve şehirde çekilmiştir?

ÇELİK YUMRUKLAR NE ZAMAN ÇIKTI?

Çelik Yumruklar, yönetmenliğini Shawn Levy'in üstlendiği başrolünde ise Hugh Jackman'in oynadığı 2011 yapımı ABD filmidir.

ÇELİK YUMRUKLAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çelik Yumruklar, ABD yapımı bir filmdir. Filmin ABD'deki film stüdyolarında çekildiği tahmin edilmektedir.

ÇELİK YUMRUKLAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hugh Jackman'ın başrolünde olduğu yeni uyarlama da Mathenson'un kitabını temel alıyor. Yıl 2020. Dünyanın iki numaralı boksörüyken kurallardaki değişiklikler nedeniyle her şeyini kaybeden Charlie Kenton'ın hikâyesini anlatıyor.

Para kazanmak için robot dövüşlerine başlayan Kenton bu işte çok başarılı olamayınca oğlu Max (Dakota Goyo) ile bir robot bulup onu yeniden programlar. Charlie'nin eğittiği robot kısa sürede oldukça başarı kazanır, ancak robot dövüşleri hala eski zamanlardaki gibidir. Seyirciler de bu işe para yatıranlar da hala aynıdır. Charlie ve oğlunun yarattığı robotun beklenmeyen çıkışı bazılarını rahatsız eder.

Mathenson'un soğuk ve ürkütücü geleceğine karşın senarist John Gatins daha sıcak bir gelecek yaratarak hikâyenin ortasına da bir baba-oğul hikâyesi eklemiştir.

ÇELİK YUMRUKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Hugh Jackman: Charlie Kenton

Dakota Goyo: Max Kenton

Kevin Durand: Ricky

Evangeline Lilly: Bailey Tallet

Hope Davis: Debra

Anthony Mackie: Finn

Olga Fonda: Farra Lemcova

James Rebhorn: Uncle Marvin

Karl Yune: Mashido

James Rebhorn: Marvin