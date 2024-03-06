Yeniden Refah Partisi Bitlis Belediye Başkan Adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, Celalettin Mermer kimdir? Yeniden Refah Partisi Bitlis Belediye Başkan Adayı Celalettin Mermer kaç yaşında ve nereli?

CELALETTİN MERMER KİMDİR?

Celalettin Mermer 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında Yeniden Refah Partisi Bitlis Belediye Başkan Adayıdır. Yeniden Refah Partisi Bitlis Belediye Başkan Adayı Celalettin Mermer'in hayatı ve biyografisi hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır.