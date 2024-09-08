Cehennem Melekleri filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Cehennem Melekleri filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Cehennem Melekleri filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Cehennem Melekleri filmini izleyecek olanların merak ettiği Cehennem Melekleri konusu nedir, Cehennem Melekleri oyuncuları kimler ve Cehennem Melekleri özeti gibi konuları inceliyoruz.

CEHENNEM MELEKLERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

ABD'nin sıklıkla çevre ülkelerin iç işlerine müdahalesinin görünürdeki çerçevesi "zalim diktatörleri alaşağı etmek" olarak belirlenir. Acaba bu doğru mudur? İşte Cehennem Melekleri adlı bu yapım da benzeri bir sorunun peşinde koşuyor. Filmde, bir Güney Amerika ülkesinin "kural tanımaz diktatörünü yıkmak" ve diktatörlük rejimini sona erdirmek için ülkeye gizlice sızan bir grup paralı askerin hikayesi anlatılıyor. Yeni misyonları sebebiyle ülkeye gizlice giriş yapan özel birlik kısa sürede hiçbir şeyin kendilerine anlatıldığı gibi olmadığını fark eder. Akabinde ekip kendini büyük bir yanılsama ve ihanet içinde bulur. Olaylar kontrolden çıkmaya başladığında ve masum hayatlar tehlike altına girdiğinde bu ekip çok daha büyük bir düşmana karşı mücadele etmeye başlar. Bu kardeşler takımını yok etmek adına onları bu görevin içine sokmuş olan ve geleceklerini tehdit eden kişiye karşı mücadele başlamıştır.



CEHENNEM MELEKLERİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Orjinal Adı : The Expendables

Türü:Aksiyon, Macera

Yönetmen: Sylvester Stallone

Oyuncular: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li