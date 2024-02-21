Cassidy Goldstein, henüz 11 yaşındayken bir öğretmenin kendisine verdiği pastel boyaları kullanarak bir yazma projesi üstlendi. Tam da bu sorunu yaşadı ve bunu nasıl düzeltebileceğine dair yaratıcı bir fikri vardı. Cassidy Goldstein nerede ve ne zaman doğdu, buluşunun adı ne?

CASSİDY GOLDSTEİN NEREDE VE NE ZAMAN DOĞDU

Cassidy Goldstei doğum yılı: 1988

Cassidy Goldstei doğum yeri: Newyork

Cassidy Goldstein, henüz 11 yaşındayken bir öğretmenin kendisine verdiği pastel boyaları kullanarak bir yazma projesi üstlendi. Tam da bu sorunu yaşadı ve bunu nasıl düzeltebileceğine dair yaratıcı bir fikri vardı. Kendi kişisel sanat ve el işi malzemelerini araştırırken aslında kesme çiçekleri tutmak için tasarlanmış şeffaf plastik bir tüp buldu. Çizim yapmayı kolaylaştırmak amacıyla kırık pastel boya parçalarını tutmak için bu tüpü kullandı. Ve böylece Pastel Boya Sahibi doğdu.

Norman Goldstein'ın kendisine ait altı patenti bulunmaktadır. Ayrıca Cassidy'nin ablası Chelsea Goldstein, eski kot pantolonlardan yapılmış bir omuz çantası icat etti. Butiklerde tanesi yaklaşık 50 dolara satılan bu yaratımın patenti var.