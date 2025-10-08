Çarşamba günü hangi diziler var? 8 Ekim Çarşamba TV'de bu akşam yayınlanacak diziler

Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Cennetin Çocukları

ATV: Can Borcu

Kanal D: Eşref Rüya

Show TV: Veliaht

NOW TV: Ben Leman

Star TV: Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI 8 EKİM

10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler

14:20 – Teşkilat

17:45 – Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber

19:55 – İddiaların Aksine

20:00 – Gönül Dağı