Çarşamba günü hangi diziler var? 22 Ocak Çarşamba TV'de bu akşamki diziler

Çarşamba hangi diziler var? Çarşamba günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 22 Ocak 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Kuruluş Osman

Kanal D: Annem Ankara

Show TV: Sandık Kokusu

NOW TV: Leyla Hayat, Aşk, Adalet...

Star TV: Sahipsizler

TRT 1 YAYIN AKIŞI 21 OCAK

14.35 Masumlar Apartmanı

17.40 İddiaların Aksine

17.45 Ana Haber

18.30 UEFA Avrupa Ligi "Beşiktaş - Athletic Bilbao"

20.45 UEFA Şampiyonlar Ligi "RB Leipzig- Sporting Lizbon"

23.00 UEFA Şampiyonlar Ligi "Real Madrid- Salzburg"

01.00 Teşkilat