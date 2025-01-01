Çarşamba günü hangi diziler var? 1 Ocak Çarşamba TV'de bu akşamki diziler

Çarşamba hangi diziler var? Çarşamba günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 1 Ocak 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

ÇARŞAMBA HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: dizi yok

ATV: Can Borcu (20.00)

Kanal D: Uzak Şehir (20.00)

Show TV: dizi yok

NOW TV: Leyla Hayat, Aşk, Adalet... (20.00)

Star TV: dizi yok

TRT 1 YAYIN AKIŞI 1 OCAK

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Sen Türkülerini Söyle

23.55 Kesişme: İyi ki Varsın Eren

01.40 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

03.55 Yaşam Başka Yerde

04.15 Sen Türkülerini Söyle