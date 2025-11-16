Çarpıntı 10. bölüm CANLI izleme linki var mı?

OGM Pictures imzalı yapımın yapımcılığını Onur Güvenatam üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu dizinin senaryosunda ise güçlü kalemler Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice yer alıyor. Star TV ekranlarında seyirciyle buluşacak olan Çarpıntı, etkileyici hikâyesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla şimdiden merak konusu. Peki, diziyi izlemek isteyenler için Çarpıntı'nın canlı yayın bağlantısı mevcut mu?

ÇARPINTI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halit'in beklenmedik dönüşü, hem Alkan ailesinde hem de Hülya cephesinde tüm dengeleri altüst eder. Geçmişin karanlık kapılarının yeniden aralandığı bu süreçte, Reyhan'ın cesareti ile Halit'in öfkesi doğrudan karşı karşıya gelir. Bu kez çok daha tehlikeli bir savaşın ortasında kalan Alkan ailesi, Halit'le baş etmenin yollarını arar. Ancak artık iki ailenin kaderi geri dönülmez biçimde birbirine bağlanmıştır.

ÇARPINTI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam eden Çarpıntı, her yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Diziyi canlı olarak takip etmek isteyenler, Star TV'nin yayın akışındaki güncel bölümleri izleyebilir.

ÇARPINTI OYUNCU KADROSU

Usta oyuncular ile genç yetenekleri buluşturan güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizide şu isimler yer alıyor:

Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Lizge Cömert, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu ve Reşit Berker Enhoş.

ÇARPINTI DİZİSİNİN HİKÂYESİ

Çarpıntı, kalp nakli bekleyen Aslı Güneş'in (Lizge Cömert) umut dolu ama bir o kadar da zorlu yaşam mücadelesine odaklanıyor. Annesi Hülya (Deniz Çakır), üç çocuğunu tek başına büyütmeye çalışan güçlü bir kadındır. Dizinin merkezinde, Aslı'nın nakil sonrası yeniden inşa ettiği hayat, iki aile arasında yaşanan çatışmalar ve geçmişten gelen sırların şekillendirdiği yeni duygular yer alıyor.