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Güne büyük bir şokla uyandı! Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e tepki

Güne büyük bir şokla uyandı! Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e tepki Haber Videosunu İzle
Güne büyük bir şokla uyandı! Galatasaray taraftarından Dursun Özbek'e tepki
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Galatasaray, yaz transfer döneminde beklenen yıldız transferlerini gerçekleştiremeyerek taraftarların eleştirisine maruz kaldı. Taraftarlar, sosyal medyada 'Transferler nerede?' etiketiyle yönetimi sert bir dille eleştirerek takviyelerin bir an önce tamamlanmasını istedi.

  • Galatasaray, yaz transfer döneminde yalnızca Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna kattı.
  • Taraftarlar, transferlerin gecikmesi nedeniyle yönetimi eleştirerek 'Transferler nerede?' etiketiyle tepki gösterdi.
  • Galatasaray'ın stoper, sağ bek, 10 numara, sol kanat ve santrfor pozisyonlarına takviye yapması bekleniyor.

Üst üste kazandığı dört şampiyonlukla tarihi bir başarıya imza atan Galatasaray’da yaz transfer dönemi şu ana kadar beklentilerin oldukça gerisinde kaldı. Bruno Fernandes, Federico Valverde ve Phil Foden gibi dünyaca ünlü yıldızlarla anılan sarı-kırmızılı ekip, kadrosuna şu ana kadar yalnızca Lesley Ugochukwu’yu dahil edebildi.

TARAFTARLARDAN ELEŞTİRİ YAĞMURU

Transfer hamlelerinin gecikmesi sarı-kırmızılı taraftarların sabrını taşırdı. Sosyal medyada bir araya gelen taraftarlar, açtıkları “Transferler nerede?” etiketiyle yönetimi sert bir dille eleştirerek kadroya yapılması gereken takviyelerin bir an önce tamamlanmasını talep etti.

ÖNEMLİ BÖLGELERDE EKSİKLİK SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin öncelikli hedefi Başkan Dursun Özbek’in isteği doğrultusunda mevcut kadro omurgasını korumaktı. Takımın ana iskeleti muhafaza edilse de ihtiyaç duyulan kritik mevkilere henüz takviye yapılamadı. Sarı-kırmızılıların stoper, sağ bek, 10 numara, sol kanat ve santrfor pozisyonlarına transfer yapması bekleniyor. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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