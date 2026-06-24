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Canlı yayında büyük arbede! Polisin silahını kapıp kurşun yağdırdı

Canlı yayında büyük arbede! Polisin silahını kapıp kurşun yağdırdı Haber Videosunu İzle
Canlı yayında büyük arbede! Polisin silahını kapıp kurşun yağdırdı
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Şili'nin başkenti Santiago'da bir pazar yerinde canlı yayın yapıldığı sırada, gözaltına alınan bir kadın arbede esnasında güvenlik görevlisinin tabancasını gasp etti. Kadının arkasına doğru rastgele ateş açması sonucu yayındaki televizyon kameramanı ve bir güvenlik görevlisi bacaklarından yaralanarak yere yığıldı. Milyonların gözü önünde yaşanan facia sonrası saldırgan kadın etkisiz hale getirilirken, olay Şili'de güvenlik zafiyeti tartışmalarını başlattı.

  • Şili'nin başkenti Santiago'daki Lo Valledor toptancı halinde canlı yayın sırasında gözaltına alınan bir kadın, bir güvenlik görevlisinin tabancasını alarak 3-4 el ateş etti.
  • Ateş sonucu bir kameraman ve bir güvenlik görevlisi bacaklarından vuruldu.
  • Olay, Şili'de güvenlik güçlerinin gözaltı prosedürleri ve silah taşıma protokollerindeki zafiyetleri tartışmaya açtı.

Şili’nin başkenti Santiago’da bulunan ünlü toptancı hali Lo Valledor’da, ülkedeki güvenlik önlemleriyle ilgili yapılan bir canlı yayın sırasında dünya televizyon tarihinde eşine az rastlanır bir facia yaşandı. Şili ulusal kanalı TVN muhabirinin bölgedeki yeni tedbirleri aktardığı sırada, arkada gözaltına alınan bir kadın dehşet saçtı.

POLİSİN TABANCASINI KAPTI

Görüntülerde, pazar yerinde taşkınlık yaptığı için Şili polisi (Carabineros) ve özel güvenlik ekipleri tarafından kelepçelenerek polis minibüsüne bindirilmeye çalışılan bir kadının direniş anları kameraya yansıyor. Arbede sırasında elleri arkadan tutulan kadın, inanılmaz bir refleksle arkasındaki güvenlik görevlisinin belindeki kılıfta bulunan tabancayı çekmeyi başarıyor.

KURŞUN YAĞDIRDI

Silahı eline alan kadın, etrafındaki kalabalığa aldırış etmeden arkasına doğru art arda en az 3-4 el ateş ediyor. Silah seslerinin yankılanmasıyla birlikte pazar yerinde ve TV stüdyosunda büyük bir şok ve panik dalgası yaşanıyor.

2 KİŞİ ACI İÇİNDE YERE YIĞILDI

Kadının körlemesine açtığı ateş sonucunda, o esnada çekim yapan TVN kanalının kameramanı ve bir güvenlik görevlisi bacaklarından vurularak acı içinde yere yığılıyor. Çevredeki diğer polisler ise beton barikatların arkasına sığınarak kendilerini korumaya çalışıyor.

MİLYONLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE YAŞANDI

Saniyeler içinde kontrol altına alınan kadın hızla etkisiz hale getirilirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Canlı yayında milyonların gözü önünde yaşanan bu olay, Şili’de kolluk kuvvetlerinin gözaltı prosedürlerini ve özel güvenlik personellerinin silah taşıma/koruma protokollerindeki zafiyetleri ciddi şekilde tartışmaya açtı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Kızı kollarından tutan polis'in kıza yaslanması çok yanlış bir durum. belki de kız o yaslanmadan rahatsız oldu.

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