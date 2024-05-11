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Canik dağları nerede? Canik dağları hangi ilde, hangi şehirde?

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Canik Dağları'nın kuzeye bakan yüzlerinde kayın ağacının hakim olduğu nemli ormanlar yer alır. Peki, Canik dağları nerede? Canik dağları hangi ilde, hangi şehirde?

Tahrip edilmediği alanlarda ormanlar kıyılardan başlar, tepe ve platolar yüzeyi ile dağlık alanları yoğun şekilde kaplar. Karadeniz Dağlarının en alçak kesimini oluşturan dağların güney yamaçlarında sarıçam ve meşe ağaçlarının yoğun olduğu kuru ormanlar yer alır. Peki, Canik dağları nerede? Canik dağları hangi ilde, hangi şehirde?

CANİK DAĞLARI NEREDE?

Canik Dağları; batı uçları Samsun ilinde yer almak üzere, doğu uçları Ordu iline kadar sarkan ve Karadeniz'e paralel uzanan, Orta Karadeniz sıra dağları. Canik Dağları'nın ortalama yüksekliği 1500 metredir. Canik Dağları; Samsun'un güneybatısından, Kızılırmak vadisinden başlayıp Ordu'nun doğusundan akan Melet Irmağı'na kadar 180 km boyunca uzanır. Güney sınırı yaklaşık 60 km olup Kelkit ırmağında biter.

Canik Dağları'nın kara ulaşımını aksatmaması yanında etekleri tarıma oldukça uygundur. Dağların ormanlarla kaplı olması sonucu, bölgede birçok orman köyü bulunmaktadır. Dağ üzerinde kayak yapma imkanı da bulunuyor, kayak merkezlerinden biri başçiftlik kayak merkezidir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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