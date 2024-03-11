Caner Gökçe kimdir? Zafer Partisi Ankara- Sincan Belediye Başkan adayı Caner Gökçe kaç yaşında, nereli?
Caner Gökçe kimdir? Zafer Partisi Ankara- Sincan Belediye Başkan adayı Caner Gökçe kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi'nin Ankara-Sincan Belediye Başkan adayı olan Caner Gökçe'nin kim olduğu merak konusu oldu. Gökçe'nin yaşamı, nereli olduğu ve politik kariyeri hakkında detaylar araştırılıyor.
Zafer Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. Sincan Belediye Başkan adayının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Caner Gökçe kimdir? Zafer Partisi Ankara- Sincan Belediye Başkan adayı Caner Gökçe kaç yaşında, nereli?
CANER GÖKÇE KİMDİR?
Caner Gökçe, Zafer Partisi'nin Ankara- Sincan Belediye Başkan adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.