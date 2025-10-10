Caner Cindoruk kimdir? Caner Cindoruk kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Tiyatro sahnelerinden televizyon dizilerine uzanan etkileyici kariyeriyle tanınan Caner Cindoruk, Adana doğumlu başarılı bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. Ailesindeki sanat geçmişi ve yıllardır sürdürdüğü profesyonel oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesi edinen Cindoruk, hangi projelerde yer aldı? Kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilen tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

CANER CİNDORUK KİMDİR?

Caner Cindoruk, tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusudur. 1980 yılında Adana'da doğmuş, sanatla iç içe bir aileden gelmektedir. Babası ödüllü öykü yazarı Zafer Doruk, amcası tiyatrocu Erdal Cindoruk, kardeşi ise oyuncu Taner Cindoruk'tur.

Çukurova Üniversitesi'nde işletme eğitimi aldıktan sonra tiyatroya yönelmiş ve yıllarca tiyatro sahnelerinde yer almıştır. Sinema kariyerine 2006'da "Beynelminel" filmiyle başlamış, ardından birçok televizyon dizisi ve filmde rol almıştır. Tiyatro oyunculuğuna da devam eden Caner Cindoruk, "Yaprak Dökümü", "Hanımın Çiftliği", "Kadın" ve "Sadakatsiz" gibi önemli dizilerde rol almıştır.

CANER CİNDORUK KAÇ YAŞINDA?

Caner Cindoruk 1980 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 45 yaşındadır.

CANER CİNDORUK NERELİ?

Caner Cindoruk Adana doğumludur.

CANER CİNDORUK KARİYERİ

Caner Cindoruk tiyatro ile başlayan kariyerini sinema ve televizyon alanlarında sürdürmüştür. İlk profesyonel tiyatro deneyimini 1997'de yaşamış, yaklaşık 10 yıl Adana'daki tiyatro topluluklarında çalışmıştır. 2006'da İstanbul'a gelerek sinema kariyerine "Beynelminel" filmiyle başlamıştır.

Sonrasında "Kara Güneş", "Yaprak Dökümü", "Hanımın Çiftliği", "Kadın", "Sadakatsiz" gibi televizyon projelerinde önemli roller üstlenmiştir. Ayrıca tiyatro oyunculuğunu da devam ettirmekte, farklı türlerde film ve dizilerde yer almaktadır.