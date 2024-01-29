Canan Hoşgör evlendi mi, eşi kimdir ve Canan Hoşgör kiminle evlendi sorularına yanıt aranıyor. Hamdi Alkan ile 1999 yılında boşandıktan sonra 2006 yılında yeniden evlenen oyuncu Canan Hoşgör, 2012 yılında tekrar yollarını ayırdı. Canan Hoşgör evlendi mi, eşi kimdir? Canan Hoşgör kiminle evlendi? Detaylar haberimizdedir…

CANAN HOŞGÖR EVLENDİ Mİ, EŞİ KİMDİR?

Canan Hoşgör'ün Hamdi Alkan'la evliliğinden dünyaya gelen Zeynep ve Ayşe adında iki kızı da nikaha katıldı. Survivor'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve sonrasında oyunculuk yapmaya başlayan Zeynep Alkan nikah töreninden yaptığı paylaşıma "Annemin nikahını görmek de nasip oldu… Bir ömür boyu mutluluklar" notunu düştü. Nikah sonrası arkadaşlarıyla bir eğlence organize eden Hoşgör, eşiyle dans ettiği anları Instagram hesabından yayınlayarak "Aşkla tamamlandım" ifadelerini kullandı. Yusuf Bakoğlu da nikahtan bir kareyi "En sonum" ifadeleriyle yayınladı.

CANAN HOŞGÖR KİMİNLE EVLENDİ?

Hamdi Alkan ile 1999 yılında boşandıktan sonra 2006 yılında yeniden evlenen oyuncu Canan Hoşgör, 2012 yılında tekrar yollarını ayırdı. 3 yıldır iş insanı Yusuf Bakoğlu ile ilişki yaşayan Hoşgör, dün evlendi.