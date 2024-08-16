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Çanakkale orman yangını söndürüldü mü? Çanakkale'de orman yangını nerede çıktı?

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Çanakkale orman yangını söndürüldü mü? Çanakkale'de çıkan orman yangınıyla ilgili detaylar gündeme geliyor. Yangının söndürülüp söndürülmediği ve nerede çıktığı merak konusu. Çanakkale'deki orman yangını ile mücadele 2. gününde devam ediyor ve yaşanan kayıp havadan görüntülendi. Yangının çıktığı yer ve söndürülme durumu hakkında bilgi arayışı sürüyor. Peki, Çanakkale'de orman yangını nerede çıktı?

Çanakkale'de orman yangını söndürüldü mü ve yangın nerede çıktığı gündeme geliyor. Çanakkale'de orman yangını ile mücadele 2. günündeyaşanan kayıp havadan görüntülendi. Çanakkale orman yangını söndürüldü mü? Çanakkale'de orman yangını nerede çıktı? Detaylar haberimizdedir...

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sınırları içerisinde kalan Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda büyük bir alan orman yangınından etkilendi.

Eceabat'a bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında dün sabah saat 09.51'de ziraat arazisinde yangın başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangın Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda geniş bir alana yayıldı. Gece boyu karadan devam eden yangına günün ilk ışıklarıyla beraber hava müdahalesi de başladı.

Eceabat sınırları içerisinde kalan Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınında alevlerden etkilenen Anzak Koyu dron ile görüntülendi. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekiplerle yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale orman yangını söndürüldü mü? Çanakkale'de orman yangını nerede çıktı?

Çanakkale orman yangını söndürüldü mü? Çanakkale'de orman yangını nerede çıktı?

Çanakkale orman yangını söndürüldü mü? Çanakkale'de orman yangını nerede çıktı?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Gelibolu Yarımadası Orman Yangını Çanakkale Dünya Doğa Gündem Yaşam Dünya Haberler

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