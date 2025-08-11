Çanakkale orman yangını söndürüldü mü? SON DAKİKA!

Sabah saatlerinde Kepez beldesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan Çanakkale orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, orman arazözü ve hava aracı sevk edildi. Yangının ilerleyişi nedeniyle Çanakkale Valiliği, bazı bölgelerde tahliye kararı aldı. Çanakkale orman yangını ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Çanakkale orman yangını son durum ne?

ÇANAKKALE ORMAN YANGININDA SON DURUM NE?

Kepez beldesi Dardanos mevkisinde çıkan Çanakkale orman yangını, ihbarın ardından hızla büyüyerek yerleşim yerlerine yaklaşmaya başladı. Yangına 5 uçak, 5 helikopter, 32 arazöz, 14 itfaiye aracı, 5 dozer ve 455 personelle müdahale ediliyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının rüzgarın etkisiyle hızlı ilerlediğini belirterek, "Tedbiren Güzelyalı bölgesindeki vatandaşlarımızın tahliyesine başlanmıştır. Gerekmedikçe trafiğe çıkmayın" dedi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Valilik açıklamasına göre ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı ve Çamlıbel Sitesi tahliye edildi. Tahliye ekiplerine yardımcı olunması ve gereksiz trafik oluşmaması için çağrıda bulunuldu.

Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda güneyden kuzeye gemi geçişi tek taraflı olarak kapatıldı. Bu durum bölgedeki deniz trafiğini de etkiledi.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınabilmesi için hem karadan hem havadan yoğun bir şekilde müdahale edildiğini ve vatandaşların resmi kaynaklardan gelecek duyuruları takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.