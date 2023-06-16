Çanakkale Köprüsü bayramda ücretsiz mi? Bayramda hangi otoyollar, köprüler ücretsiz olacak? Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi?

Kurban Bayramı'nda hangi yolların ücretsiz olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, bayramda hangi otoyollar, köprüler ücretsiz olacak? Çanakkale Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi? İşte, detaylar…

Bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmadığı merak edilen konulardan biri oldu. Peki, bayramda Çanakkale Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü bayramda ücretsiz mi? Hangi otoyollar ve köprüler ücretsiz? İşte, cevaplar…

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

Geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda bayram tatili sebebi ile Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişleri, ücretsiz olmuştu. Söz konusu karar, yap-işlet-devlet projelerini kapsamadı. Kurban Bayramı 2023'te henüz Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi.

BAYRAMDA HANGİ OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda aşağıdaki otoyollar ücretsiz olmuştu:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü

* Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

* Avrupa Otoyolu (Mahmutbey - Edirne Kesimi)

* Anadolu Otoyolu (Çamlıca İstasyonu - Akıncı Kesimi)

* Gebze - Orhangazi - İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil)

* İzmir - Çeşme Otoyolu

* İzmir - Aydın Otoyol

* Çukurova Otoyolları (Adana Doğu Alın - Şanlıurfa kesimi)

* Çukurova Otoyolları (Niğde - Mersin - Adana Batı Kesimi)