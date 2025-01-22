ÇANAKKALE'DE DEPREM! Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? EDREMİT 22 Ocak Çarşamba Çanakkale'de nerede deprem oldu?

Çanakkale'de deprem mi oldu ve Çanakkale'de kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Çanakkale'de meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Çanakkale'de açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Çanakkale'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 22 Ocak Çanakkale'de nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

ÇANAKKALE DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul'da da hissedildi.

AFAD, saat 23.38'de Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 8.6 kilometre olarak belirlendi. Deprem İstanbul, İzmir ve Balıkesir'de de hissed