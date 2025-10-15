Can Borcu CANLI izleme linki var mı?

ATV ekranlarında büyük bir ilgiyle izlenen "Can Borcu", yeni bölümüyle izleyicileri yeniden ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban ve Mine Tugay'ın yer aldığı yapım, bu hafta da güçlü hikayesi ve oyunculuk performanslarıyla dikkat çekmeye devam edecek. Diziyi canlı olarak takip etmek isteyen izleyiciler ise "Can Borcu"nun güncel yayın bağlantısını araştırıyor.

CAN BORCU 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ilgın'ın aslında Emel'in ajanı olduğunun ortaya çıkması, Emel'in planlarını sekteye uğratır ve gücünü kaybetmesine yol açar. Ancak Emel geri adım atmaz; bu kez Handan'ın sağlık sorunlarını kendi çıkarı için kullanmaya niyetlenir. Mehmet, Emel'in bu niyetini fark eder ve Handan'ı bir an bile yalnız bırakmaz. Onun yanında olur, moralini yüksek tutmak için elinden geleni yapar. Handan'ın durumu kısa sürede aile bireylerine ve yakın dostlara da açıklanır, herkes el birliğiyle ona destek olmaya başlar. Emel ise Handan üzerinden son hamlesini yapmayı planlarken, beklenmedik bir gelişme yaşanır ve en büyük darbeyi en yakınından alır. Bu kez hesap veren taraf kendisi olacaktır.

SON BÖLÜM ÖZETİ

Handan, yaşadığı ani baygınlık sonrası acilen hastaneye kaldırılır. Doktorların müdahalesiyle hayati tehlikeyi atlatan Handan'ın beynindeki ciddi sorun ortaya çıkar. Mehmet, önce Yasemin'den ardından da doktorundan bu gerçeği öğrenir. Öte yandan, Ferit'in polise teslim edilmesi beklenirken kamera kayıtları her şeyi değiştirir. Görüntüler, Ferit'in aslında suçsuz olduğunu kanıtlar. Gençler ilk girişimlerinde başarısız olsalar da vazgeçmez, arkadaşlarının yeniden okula dönmesi için mücadelelerine kararlılıkla devam ederler. Handan'ın beynindeki parça giderek daha fazla etki göstermeye başlar ve davranışları değişir. Emel, Ilgın aracılığıyla bu gelişmeden haberdar olur ve hemen harekete geçer. Ancak bu kez karşısına çıkan sürpriz, planlarını tamamen altüst edecektir.

DİZİNİN KONUSU

"Can Borcu", Mehmet'in Handan'a olan hayat borcunun iki farklı aileyi bir araya getirdiği dokunaklı bir hikâyeyi konu alıyor. Handan, tüm evlilik sorunlarına rağmen eşine sevgiyle bağlı, üç çocuk annesi bir kadındır. Ancak eşi Celal, geçmişte ilişki yaşadığı patronu Emel'in tehditleri ve baskıları altında büyük bir hataya sürüklenir. Bu karmaşık ilişkiler ağı, sadece aile bağlarını değil, karakterlerin vicdanlarını da derinden sarsar. Dizi, aşk, sadakat, ihanet ve affetmenin sınırlarını sorgulayan güçlü bir aile draması olarak öne çıkmaktadır.

CAN BORCU OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

• Bülent İnal — Mehmet Musluoğlu

• Ebru Özkan — Handan Çakır

• Mine Tugay — Emel Karahan

• Cüneyt Mete — Yaşar Demir

• Selen Soyder — Sude

• Ragıp Savaş — Celal

• Goncagül Sunar — Şükran

• Dora Dalgıç — Doğa

• Çağla Boz — Yasemin

• Demircan Kaçel — Ferit

• İlber Uygar Kaboğlu — Rüzgar

• Nurşim Demir — Necmiye

• Onur Gözeten — Efe

• Lara Aslan — Biricik