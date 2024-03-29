Can Aslan kimdir? Memleket Partisi Erzincan Altınbaşak Belediye Başkan Adayı Can Aslan Kaç yaşında, nereli?

nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Erzincan Altınbaşak Belediye Başkan adayı ise Can Aslan. Can Aslan Şirin nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

CAN ASLAN KİMDİR?

Can Aslan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi Erzincan Altınbaşak Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.