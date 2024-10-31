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CAN AKSOY KİMDİR, kaç yaşında ve nereli? İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy nerelerde görev yaptı?

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İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli olduğu merak ediliyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy belediyeye kayyum olarak atandı. Peki, Can Aksoy kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Can Aksoy kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy nerelerde görev yaptı ve Can Aksoy'un biyografisi araştırılıyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör soruşturması kapsamında tutuklandı. İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla belediyeye kayyum olarak atandı. Can Aksoy kimdir? Detaylar haberimizdedir…

CAN AKSOY KİMDİR?

1983 yılı Ankara Altındağ doğumlu olan Can AKSOY, aslen Kırşehirli'dir. İlk ve orta öğrenimini Ankara Keçiören'de tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde devam etmiş ve 2005 yılında mezun olmuştur.

Üniversite yıllarında isteğe bağlı olarak, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Yerel Yönetim Araştırma ve Eğitim Merkezi' nde (YAYEM) (2002) ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü' nde (2003) stajlar yapmıştır.

2006 yılında Kırşehir Kaymakam Adayı olarak başladığı Mülki İdare Amirliği meslek hayatında, Giresun İli'nde Teftiş Stajını, Ankara Polatlı'daRefakat Stajını, Kırşehir İli'nde Vilayet Stajlarını tamamlamış, Çankırı İli Korgun İlçesi'nde vekil kaymakam (2006) olarak görev yapmıştır. 2007 yılında, bir yıl süre ile yabancı dil eğitimi ve mesleki eğitim programlarına katılmak amacıyla İngiltere'ye, Leicester Üniversitesi'ne T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilmiştir. Yurtdışı eğitimi sonrasında Türkiye Ortadoğu ve Amme İdaresi Enstitüsü'nde 40. Dönem Kamu Diplomasisi Kursu'nu tamamlamıştır.

Kaymakam Adaylığı Eğitimi sürecinin sonunda T.C. İçişleri Bakanlığı 93. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu "Üstün Başarı" derecesi ile tamamlamıştır.

• 2009-2011 yılları arasında Sivas İli Ulaş İlçesi Kaymakamı,

• 2011-2013 yılları arasında Kars İli Arpaçay İlçesi Kaymakamı,

• 2013-2015 yılları arası Yozgat Vali Yardımcısı,

• 2015-2017 yılları arasında Çanakkale Vali Yardımcısı ve Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri,

• 2017-2018 yılları arasında Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi Kaymakamı,

• 2018 - 2019 tarihleri arasında Ankara İli Beypazarı İlçesi Kaymakamı,

• 2019 - 2023tarihleri arasında Ankara İli Kızılcahamam İlçesi Kaymakamı olarak görev yapmış olup,

04.09.2023 tarihinden itibaren Beyoğlu Kaymakamlığı görevine başlayan Can AKSOY, evli ve iki evlat sahibi olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

CAN AKSOY KİMDİR, kaç yaşında ve nereli? İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy nerelerde görev yaptı?
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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