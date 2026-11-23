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İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 16 Kasım 2026 tarihli ve 112824 sayılı onayıyla Çamlıhemşin Kaymakamlığına atanan Aydoğan, görevinin ilk gününde kaymakamlık binasına geldi.

Aydoğan, ilçedeki kurum müdürleri tarafından çiçeklerle karşılandı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen karşılamada yeni Kaymakam'a başarı dilekleri iletilerek hayırlı olsun temennisinde bulunuldu.

ÇAMLIHEMŞİN’DE YENİ DÖNEM

Çamlıhemşin’in yeni Kaymakamı Ayberk Aydoğan’ın göreve başlamasıyla ilçede yeni bir hizmet dönemi başladı. Aydoğan’ın görev sürecinin ilçeye ve vatandaşlara hayırlı olması temenni edildi.

Haber: Yavuz Günay

Kaynak: Haber Platformu