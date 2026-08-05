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Kaya Düşmesi Aracın Tavanını Deldi: Sürücü Yaralandı

Kaya Düşmesi Aracın Tavanını Deldi: Sürücü Yaralandı Haber Videosunu İzle
Kaya Düşmesi Aracın Tavanını Deldi: Sürücü Yaralandı
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Bir aracın üzerine düşen kaya, tavanı delerek içeri girdi ve sürücünün yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Bölgede trafik kontrollü sağlanırken, yetkililer yağış sonrası kaya düşmesi riskine karşı sürücüleri uyardı.

Çarpmanın etkisiyle kaya aracın tavanını delerek iç kısma girdi. Kazada sürücü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaya düşmesi nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ekipler yolda güvenlik önlemleri aldı. Olayın ardından bölgede inceleme başlatıldı.

Yetkililer, özellikle yağışların ardından yamaçlardan kaya düşmesi riskinin arttığına dikkat çekerek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yaşanan olay, bölgede benzer tehlikelere karşı alınacak önlemlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Haber Yavuz Günay

Kaynak: Haber Platformu
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