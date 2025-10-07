Cam suyunu aracın motoruna koyunca olanlar oldu
Iğdır'da bir vatandaşın cam suyunu aracının motoruna koyması sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral olurken, kullanıcılar "Aklını peynir ekmekle mi yemiş?", "Ehliyeti uzaktan mı almış?" şeklinde yorumlar yaptı.
Iğdır'da bir vatandaşın cam suyunu motora koyması sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. O anlara ait görüntülerin paylaşılmasının ardından video kısa sürede binlerce kez izlendi.
Sosyal medya kullanıcıları, olayla ilgili esprili yorumlar yaptı.
Yapılan yorumlardan bazıları şunlar;
- Aklını peynir ekmekle mi yemiş?
- Trafikte birine sebep olmadan emekli olmuş
- Marşa bastıkça ustanın banka hesabında bakiye artıyor
- İki de yumurta kırsaymış tam kahvaltı olurmuş
- Ehliyeti uzaktan eğitimle mi almış?