Çakmak gazı faciası! Bomba gibi patladı: Ben yandım, başkası yanmasın

Çakmak gazı faciası! Bomba gibi patladı: Ben yandım, başkası yanmasın
Çakmağını doldurmak isteyen 19 yaşındaki Erzurumlu genç dehşeti yaşadı. Çakmağına gaz doldurduğu tüpün patlaması sonucu yüzü ve göğsü yanan genç hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı kâbusu anlatan mağdur genç, "Ben yandım, başkaları yanmasın" diyerek vatandaşları uyardı.

  • Erzurum'da 19 yaşındaki Eren Güngör, çakmak gazı tüpü patlaması sonucu yüzünde ve göğsünde ikinci derece yanıklar oluştu.
  • Yanık Tedavi Merkezi doktorları, çakmak gazı patlaması nedeniyle serviste 12 hastanın tedavi gördüğünü açıkladı.
  • Çakmak gazı patlamaları genellikle kapalı alanlarda gaz birikmesi sonucu meydana geliyor.

Erzurum'da yaşayan 19 yaşındaki Eren Güngör, 2 gün önce korkunç bir olay yaşadı. Çakmak gazı tüpüyle boş çakmağını doldurmak isteyen genç, kaçağı fark edemedi. Tüp elinde patladı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Güngör, çakmağı çaktığı anda elindeki çakmak gazı tüpünün patladığını anlattı: "Allah'tan yere fırlattım, sadece yüzüm ve göğsüm yandı. Kış olduğu için hemen yüzüme kar tuttum."

Korkunç patlama sonrasında gencin yüzü ve göğsünde ikinci derece yanıklar oluştu. Saçları, kirpikleri ve kaşları da etkilenen Güngör, hastanede tedavi altına alındı.

UYARI ÜSTÜNE UYARI

Güngör, yaşadıklarını hatırlarken, "Patlama anı sürekli gözümün önüne geliyor. Ben yandım, başkaları yanmasın. Sol tarafım bayağı yandı, sağ tarafım ise hafif. Bu kadar tehlikeli olacağını beklemiyordum" dedi ve çakmak gazı doldururken dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Emre Nohutçu, çakmak gazı patlaması sonucu serviste 12 hastanın tedavi gördüğünü belirtti. "Bu hastamızın yanıkları açık alanda olmuş ama genelde araç içinde çakmak gazı patlaması sonucu elleri, yüzü ve vücudundan yanmalar oluşuyor. Hastamızın ciddi derin yanıkları yok ama yüz bölgesi hassas ve riskli olduğu için yatırarak tedavi ediyoruz. Özellikle kapalı alanlarda gaz birikmesi patlamaya yol açabiliyor. Gençlerin çakmak gazıyla uğraşmak gibi yanlışlar yapmamaları çok önemli" diye konuştu.

