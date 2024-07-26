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Çakallarla Dans 7 ne zaman vizyona girecek? Çakallarla Dans 7 konusu ne?

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Sevilen yerli komedi serisi Çakallarla Dans'ın yeni filmi Çakallarla Dans 7'nin vizyon tarihi ve konusu merak konusu oldu. Serinin hayranları, yeni filmle ilgili detayları sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Çakallarla Dans 7 ne zaman vizyona girecek? Çakallarla Dans 7 konusu ne? Detaylar haberimizde...

Türk sinema tarihinin en uzun soluklu serilerinden biri olan Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı. Aralık ayında vizyona girecek olan filmin setinden kareler de yayınlandı. Yapımını SugarWorkz-TAFF Pictures'ın üstlendiği ve yönetmenliğini Murat Şeker'in yaptığı Çakallarla Dans 7 filminin İstanbul ve İzmir'de yapılan çekimleri sona erdi. Peki, Çakallarla Dans 7 ne zaman vizyona girecek? Çakallarla Dans 7 konusu ne?

ÇAKALLARLA DANS 7 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi'nin senaryosunu yazdığı Çakallarla Dans 7'nin kadrosunda Şevket Çoruh, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Diren Polatoğulları, Rojda Demirer, Doğukan Polat, Ege Kökenli, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz yer alıyor. Merakla beklenen film 6 Aralık'ta vizyona girecek.

Çakallarla Dans 7 ne zaman vizyona girecek? Çakallarla Dans 7 konusu ne?

ÇAKALLARLA DANS 7 KONUSU NE?

2010 yılından beri her filmi gişe rekorları kıran filmde yeni maceraları için İzmir'e giden 'Çakallar' bu kez dünya çapında bir güzellik yarışmasının organizasyonunu üstlenecek. Aksiyon ve kahkahanın eksik olmadığı serinin 7. filmde Çakallar'ın ekibine sürpriz üyeler de katılacak.

Çakallarla Dans 7 ne zaman vizyona girecek? Çakallarla Dans 7 konusu ne?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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