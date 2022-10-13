Çak Çak Tatlısı tarifi! Masterchef Çak Çak Tatlısı nedir, nasıl yapılır? Çak Çak Tatlısı için gerekli malzemeler! Çak Çak Tatlısı hangi yöreye ait?

Masterchef 13 Ekim yarışmasında şefler tarafından Çak Çak Tatlısı yapılması istendi. Peki Masterchef Çak Çak Tatlısı nasıl yapılır? Çak Çak Tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Çak Çak Tatlısı tatlı tarifi! Çak Çak Tatlısı nasıl yapılır? Çak Çak Tatlısı tatlı tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Çak Çak Tatlısıtarifi oldu. Peki en güzel Çak Çak Tatlısıtatlı tarifi nasıldır? Çak Çak Tatlısıtatlısı nasıl yapılır? Çak Çak Tatlısıiçin gerekli malzemeler nelerdir? Çak Çak Tatlısınasıl yapılır? Çak Çak Tatlısıiçin gerekenler neler?

ÇAK ÇAK TATLISI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

3 adet yumurta

250 gram un

1 su bardağı toz şeker

1/2 çay bardağı nişasta

4 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tuz

2 su bardağı bal

ÇAK ÇAK TATLISI NASIL YAPILIR? ÇAK ÇAK TATLISI HANGİ YÖREYE AİT?

Çak Çak tatlısı Kazakistan mutfağına ait bir Türk tatlısıdır.

İşte tarifi:

Öncelikle yumurtaları kase içerisine alıp çırpıyoruz. Akabinde kase içine kabartma tozu, un ve tuzu katıyoruz. İyice karıştırıyoruz. Sonrasında yaptığımız hamuru eşit parçalara bölüyoruz. Ardından her parçayı ortadan ikiye bölüyoruz. Hamurları üst üste koyup şerit biçiminde kesiyoruz. Sonrasında hamurları nişastaya buluyoruz. Bu sayede hamurlar birbirlerine yapışmamış olacak. Ardından yağı kızdırıyoruz. Hamurları buraya atıyoruz. İyice pişirdikten sonra yağdan alıyoruz. Bir tava içine şeker ve bal katıp şerbet elde ediyoruz. Kızarmış hamurların üstüne şerbeti döküp hamurları dinlenmeye bırakın.

Afiyet olsun...